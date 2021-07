Metalle der Seltenen Erden

Handelsidee

Zu den Metallen der Seltenen Erden gehören 17 chemische Elemente der 3. Nebengruppe des Periodensystems. Diese Seltenerdmetalle bzw. auf Englisch Rare Earth Elements werden in vielen Schlüsseltechnologien eingesetzt und sind daher in der Industrie stark gefragt. Unter anderem werden sie für Windkraftanlagenbau, LCD/LED-Bildschirmen, Elektromotoren, in Smartphones, in Notebooks und im Solaranlagenbau benötigt.



Seltene Erden werden hauptsächlich in China abgebaut. Danach folgen Australien, USA, Indien, Brasilien und Malaysia.



Es sollen ganz unterschiedliche Einzeltrades mit dem Schwerpunkt Seltene Erden stattfinden. Der Bereich Seltene Erden ist ein hochspekulativer Bereich und der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen