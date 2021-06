Real Estate plus PropTech

Handelsidee

Immobilien als Inflationsausgleich, gehören klassisch in jedes diversifiziertes Portfolio. Statistisch gesehen, haben 90 % der Menschen ab 1 Mio. € Vermögen Immobilien in ihrer Asset Allocation.



Da die eigenen Immobilien bei kleinen Vermögen immer ein Klumpenrisiko darstellen, ist dieses Wikifolio als Alternative gedacht.



Die sich bietenden Immobilien-Chancen diversifizierter zu ergreifen und gleichzeitig von den neuesten Entwicklungen in der PropTech Branche zu profitieren ist das Ziel.

(PropTech Unternehmen sind Internetunternehmen, vergleichbar mit FinTech Unternemen in der Finanzindustrie, z.B. Paypal usw.)



Abgedeckt wird hier die klassische Palette der Immobilienbranche mit Bestandshaltern, REITs, Developer, Verwalter und sonstigen Dienstleistern rund um die Immobilie.



Der PropTech Bereich entwickelt sich immer stärker und disputiert in der Immobilienbranche alte Geschäftsprozesse. Die enormen Wachstumsraten und Möglichkeiten der PropTech Unternehmen werden diesem Wikifolio als Growth Turbo beigemischt.



Kaufkraftvorteile in anderen Währungen werden genutzt, bieten jedoch auch ein Risiko von Währungsschwankungen, welches wir über Investitionen in verschiedene Länder diversifizieren.



Gehandelt und gehalten werden Einzelaktien, Fonds und ETFs

Cash-Bestände werden zeitweise in TIP ETFs oder Edelmetallen gehalten.



Real Estate & PropTech - Opportunity Wikifolio - beschreibt dieses Wikifolio WFREALPROP am besten.

