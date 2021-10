TB Strategic Vol. Investments

Handelsidee

Aufgrund der starken Nachfrage von Freunden und Bekannten habe ich mich dazu entschlossen, ein zweites Wikifolio anzulegen, welches meinen langfristigen Investitionsansatz widerspiegelt.



In sicheren Zeiten ("Risk-On-Perioden") haben ein Buy-and-Hold Long Aktienportfolio bzw. Short Volatilitätsportfolio traditionell sehr gute Ergebnisse gebracht. In unsicheren Zeiten ("Risk-Off-Perioden") wiederum hat ein Portfolio aus Long US-Staatsanleihen, Long Gold und Long Volatilität deutlich bessere Ergebnisse als ein reines Buy-and-Hold Long Aktienportfolio gebracht.



Die entscheidende Frage ist, welcher Indikator langfristig am besten geeignet ist, um besagte sicheren von unsicheren Zeiten zu differenzieren. Ziel ist, sicherzustellen, in der jeweilig aktuellen Marktsituation die historisch gesehen beste Anlageklasse zu wählen.



An dieser Stelle kommt mein selbst entwickelter "TB Volatilitäts-Indikator" ("TB-VI") ins Spiel. Dieser besteht aus mehr als 25 Parametern - basierend auf verschiedenen Volatilitäts- und Risikovariablen (bspw. VIX-Futures Term Structure, VIX-Futures Roll-Yield, Put/Call Ratio, uvm.) - zusammengefasst in einem einzigen Wert zwischen 0 und 100, der börsentäglich einmal ermittelt wird.



Je höher der Wert ist, desto unsicherer bzw. höher ist die Volatilität am Finanzmarkt. Abhängig vom aktuellen Stand des "TB Volatilitäts-Indikators" soll grundsätzlich in die statistisch gesehen beste Anlageklasse investiert werden.



Das Gesamtportfolio erstreckt sich auf 5 Teilportfolios, welche über die folgenden Anlageklassen breit gestreut und diversifiziert werden sollen: Internationale & amerikanische Aktienindizes, mittel- bis langfristige US-Staatsanleihen, Gold- und Volatilitätsprodukte.



Der Anlagehorizont kann je nach Marktsituation auch kurzfristig sein. In der Regel ist die Haltezeit jedoch auf einen mittel- bis langfristigen Horizont angelegt.