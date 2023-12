Torxan Performance Aktien

Ähnlich wie in meinem Wikifolio Torxan Solide Wachstumsaktien (https://www.wikifolio.com/de/ch/w/wftorxan01) suche ich gezielt nach Aktien, welche bereits solide sind (profitables Geschäftsmodell, also positiver Gewinn) und dennoch sich auf Wachstum fokussieren (Historie and Umsatz- und Gewinnwachstum). In diesem Wikifolio möchte ich aber etwas aggressiver vorgehen, mit dem Ziel überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Ich werde mich vor allem auf amerikanische Aktien fokussieren, einfach weil der amerikanische Markt lukrativer für Investments ist. Die Haltedauer soll individuell, aber eher langfristig sein. Die Aktien werden in regelmässigen Abständen (max. 1x pro Monat, eher 1x pro Quartal) überprüft und so lange gehalten wie ein Investment lukrativ erscheint. Als Kriterium werden vor allem folgende Punkte angeschaut: - aggressives aber kontinuierliches Umsatzwachstum (3x-10x) über die letzten Jahre - dazu passendes Gewinnwachstum, allerdings wird weniger Fokus auf Gewinn- und mehr auf Umsatzwachstum gelegt, weil bei aggressiven Wachstumsaktien der Gewinn fluktuieren kann und der Umsatz ein besseres Signal bietet - profitables Geschäftsmodell mit positiem Gewinn in den letzten Jahren - starke Zukunftsaussichten mit weiterem Wachstum - angepasstes Fremd- zu Eigenkapitalverhältnis je nach Situation - ambitioniertes Ziel und Management - positive Kursentwicklung der letzten Jahre - guter Ruf bei Anlegern - preiswerter Einstieg In diesem Wikifolio möchte ich etwas aggressiver vorgehen, indem nicht zu viele Positionen eingegangen werden und schneller reagiert wird, sodass eine grössere Konzentration des Kapitals auf die gewinnbringenden Aktien erzielt wird. Der Cashbestand wird hier auf 0% gesetzt, damit 100% des Kapitals eingesetzt werden und Gewinne erzielen kann.