HighYieldAnleihen

Handelsidee

Es wird in Anleihen-ETFs (in begründeten Fällen auch aktive Fonds) investiert, die aufgrund erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Emittenten einen hohen Zinskupon aufweisen. Dazu werden Ausschüttungsrenditen der Vergangenheit angeschaut. Es wird in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Wandelanleihen (insbesondere CoCo's) investiert.



Höchste Gewichtung haben Staatsanleihen Emerging Markets, Unternehmensanleihen mit kurzer Duration und CoCo's (Wandelanleihen zur Optimierung der Eigenkapitalquote von börsennotierten Banken).



Der Anlagehorizont ist langfristig und es werden Umschichtungen vermieden. Die Schwankungsbreite soll unter der eines Aktieninvestments liegen, dennoch sollte das Risiko von High-Yield-Anleihen auf keinen Fall unterschätzt werden. Zum Teil können in diesen ETFs auch als hochspekulativ anzusehende Papiere enthalten sein.



Insgesamt ist dieses Wikifolio als Ergänzung eines schon gut diversifizierten Portfolios anzusehen.