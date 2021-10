MB All IN ONE

Trading Idea

In diesem Wikifolio sollten alle zur Verfügung stehenden Anlagemöglichkeiten die Wikifolio anbietet, verwendet werden können. Um aber viele Chancen nutzen zu können, sollte das Anlageuniversum vollständig zur Verfügung stehen. Dieses Portfolio soll zum spekulativen Vermögensaufbau dienen.



Es soll zur Entscheidungsfindung die Technische Analyse in Anspruch genommen werden. Dabei sollen folgende Trend-Parameter und Oszilatoren berücksichtigt werden: SMA (gleitende Durchschnitte), RSI (Relative Stärke Index), Stochastic, usw.



Es sollte zur Absicherung des wikifolios und bei einer schlechten Marktlage

auch in short/put - Produkte investiert werden können.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

