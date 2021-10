Trading Idea

In dem wikifolio "Green and Circular Economy" soll in Unternehmen und ETF´s investiert werden, deren unternehmerischer Fokus abzielt auf eine nachhaltige, grüne, kreislauforientierte, CO2-neutrale Zukunft. Zudem sollten ethische und soziale Kriterien als Kernziel der Unternehmensstrategie berücksichtigt sein. Die Schwerpunkte liegen dabei auf Technologien innerhalb der Erneuerbaren Energien, Mobilität, Infrastruktur, Sharing-Economy, Reuse, Recycle etc. Alle Investmententscheidungen liegen den 17 Sustainable Development Goals zu Grunde.



Ein Kriterium für die Aufnahme soll ein aus meiner Sicht jeweils gutes Chance-Risiko-Verhältnis sein. Die Unternehmen sollten solide Fundamentaldaten und nach meiner Einschätzung ein hohes Wachstums-und Zukunftspotenzial aufweisen.



Das wikifolio soll nach Möglichkeit eine Mischung mit bis zu ca. 30 Aktienwerten aus dem Beriech small und midcap repräsentieren. Kein Wert soll über einer Gewichtung von 10% liegen.



Der Anlagehorizont ist lang- bis mittelfristig ausgelegt. Dabei kann es aber, je nach Marktlage und aktuellen Unternehmensnachrichten, durchaus zu kurzfristigen Trades kommen.

