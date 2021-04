Corona-Stars

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen Aktien von überwiegend in der Corona-Krise hervorgekommenen Unternehmen gehandelt werden, die meiner Ansicht nach die Möglichkeit haben, langfristig eine positive Performance an den Tag zu legen. Fundamentaldaten (Bilanzauswertungen EK-Quote, Umsatz- / und Gewinnentwicklung) aber auch Mainstream-Hype des jeweiligen Unternehmens, sowie Konjunkturdaten und Presseinformationen sollen berücksichtigt werden.

Der Anlagehorizont soll grundsätzlich kurz- bis mittelfristig sein.

In bestimmten Fällen können einzelne Werte auch langfristig gehalten werden. show more

