HALAL INVESTMENT

Das Produkt versucht Zugang zu den Investments zu ermöglichen, die nach Investment- und Rechtsgrundsätzen als Halal gelten.



Die Grundlage zur Auswahl der Investmentschwerpunkte liegt auf vornehmlich diesen speziell ausgewählten Anlagen. Hierbei soll bestmöglich versucht werden, Produkte zu finden die den Ansprüchen an Helal ; Halal entsprechen. Um dies zu erreichen, soll ebenfalls ein spezielles Augenmerk gelegt werden auf Investments denen ein Board zur Kontrolle der Einhaltung des entsprechenden Rechts vorsteht oder als Halal zertifiziert sind.



Bisher gibt es nur wenige Anlageprodukte die den oben genannten Ansprüchen entsprechen. Dieses Produkt soll versuchen seinen Anlegern trotzdem einer Bündelung dieser Anlageprodukte zu bieten. Hierdurch soll Anlegern eine Gelegenheit geschaffen werden gemäß Ihren Vorstellungen zu investieren. Durch eine nach Möglichkeit breite Produktstreuung soll eine Diversifikation und somit eine Reduzierung von Anlagerisiken erreicht werden.



Die Anlagestrategie versucht die Spekulation gemäß Gharar strikt zu vermeiden. Dem entsprechend soll der Anlagehorizont als lang gewählt werden. Ebenso wird versucht Hebelprodukte gemäß Maisir auszuschließen.



Die Performancegebühr wurde bewusst auf den möglichst niedrigsten Wert bestimmt um der Vermeidung von Ribadan ; Riba bestmöglich zu entsprechen.



Als Sadakaları ; Sadaqa sollen 50 Prozent der durch den Trader in dem Produkt erzielten Erfolgsprämie an islamische Hilfs-, Religions- und Humanitätsprojekte, Vereine und Organisationen gespendet werden. show more

