Innovative World

Trading Idea

Dieses Wikifolio soll ausgewogen und diversifiziert in technologiestarke und innovative Geschäftsfelder investieren. Die nächsten Jahre stehen höchstwahrscheinlich im Zeichen disruptiver Innovation, weswegen dieses Wikifolio besonders auf zukunftsorientierte Firmen orientiert sein soll. "Old Economy" soll vermieden werden.



Grundlage für die Positionen sind Research von Fondsgesellschaften, Aktivitäten von anderen bekannten Wikifolio-Tradern sowie eigene Meinung und Research. Der Anlagehorizont soll langfristig sein, es soll kein Fokus auf aktivem Trading liegen.



Vorbild für dieses Portfolio ist mein privates Echtgelddepot.



Ein Teil des Wikifolios soll durch ETF passiv in den Markt investiert werden. Dies soll das Risiko senken, da die innovativen Technologietitel meist höhere Volatilität aufweisen.



Weiterhin soll international investiert werden. show more

