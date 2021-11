WS LongTerm Top Select

Trading Idea

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Das Anlageziel soll durch die Aufnahme besonders performanter Fonds & ETFs mit einer angemessenen Volatilität erreicht werden.



Bei der Auswahl der Fonds bzw. ETFs werden unter anderem Ratings/Indikatoren wie Scope Mutual Fund Rating, Morningstar, FWW FundStars und/oder SRRI zugrundegelegt. Darüber hinaus wird die Anlagestrategie, die Kursentwicklung und Kennzahlen wie z.B. Volatilität oder Sharpe-Ratio berücksichtigt.



Es wird in maximal 20 Fonds/ETFs investiert. Die primäre Risikoklassifizierung wird dabei "gewinnorientiert" & "risikobewusst" sein und der Invest ist in der Regel langfristig geplant.



Durch die Zusammenlegung starker Fonds & ETFs in diesem Portfolio, können sich interessante Wachstumschancen bei niedrigem Risiko ergeben.



Dennoch bleibt der Hinweis: Risiken sind Bestandteil einer jeden Kapitalanlage bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. show more

This content is not available in the current language.