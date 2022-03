Cyclical Value Explosions

Trading Idea

In diesem Wikifolio soll primär in zyklische Aktien mit kurzfristig hohen Gewinnaussichten (meist 1-3 Jahre) investiert werden. Das Anlagespektrum schließt alle in Wikifolio handelbaren Aktien und ETFs ein.



Typischerweise handelt es sich um Unternehmen (z. B. aus dem Finanz-, Rohstoff- oder Schiffahrtsbereich) deren fundamentale Gewinnaussichten starken Schwankungen unterliegen (z. B. Zinsniveau, Rohstoffpreise- oder Frachraten), jedoch auch sehr hohe Renditechancen mit sich bringen. Für diesen Zweck eignen sich besonders Aktien aus dem Bereich der Midcaps und darunter.



Dieses Wikifolio ist damit besonders für Anleger interessant, die von zyklischen Chancen profitieren möchten, ohne selbst ein kontinuierliches Monitoring der Unternehmensperspektiven durchführen zu müssen.

Hingegen ist aus Anlegersicht mit folgendem Nebeneffekt zu rechnen: "Kleine" Aktien und Turnaroundwerte können zeitweise, unabhängig ihrer fundamentalen Aussichten, starken Schwankungen unterliegen. Folglich ist es wahrscheinlich, dass dieses Wikifolio einen höheren Risiko-Faktor aufweisen wird als vergleichbare Wikifolios!



Um diesen Effekt zu minimieren wird das Wikifolio aktiv gemanaged werden und umfasst mindestens 5 bzw. maximal 10 Werte. Die Aktienauswahl basiert zudem auf den Prinzipien des Value-Investings, um ein optimales Chancen-Risiko-Verhältnis der Aktien zu identifizieren. Aus qualitativer Sicht wird zudem ein besonderer Fokus auf das Management sowie Markteintrittsbarrieren gelegt.

Technische Analyse wird lediglich beim Kauf- und Verkaufszeitpunkt berücksichtigt.



Sofern sich keine attraktiven Anlagechancen bieten, wird das halten von Cash bevorzugt. show more

