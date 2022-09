ScalingTechnologies

Trading Idea

Alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert – und das verändert fast jede Branche. Dieser Grundannahme folge ich in meinem Portfolio. Digitaltechnologien wirken meinem Verständnis nach optimierend (durch Abbildung eines idealen Prozess-Standards in einer digitalen Lösung), exponentiell (durch das exponentielle Wachstum der Rechenleistung bei gleichzeitigem Kostenverfall der Technik), skalierbar (durch die Irreversibilität digitaler Informationen; d.h. sie können durch Nutzung nicht aufgebraucht werden) und kombinatorisch (durch die Wiederverwendbarkeit von Bestandteilen existierender Lösungen für neue Lösungen). Das macht Digitaltechnologien besonders (interessant für gewinnbringende Investments). Dieses wikifolio soll grundsätzlich, durch Aktieninvestments in ausgewählte Unternehmen, die verschiedenen existierenden Technologietrends im Kontext der Digitalisierung nutzen. Durch diesen Ansatz wird beabsichtigt, gleichzeitig u.a. am Digitalisierungstechnologie-getriebenen Wachstum im Bereich der Agrarindustrie, der individuellen Mobilität oder Pharmabranche zu partizipieren. Grundlegender gemeinsamer Nenner ist immer das disruptive Potenzial digitaler Technologien der Unternehmen in diesem wikifolio. Die Gewichtung der Unternehmen im wikifolio soll sich in der Regel an ihrem Umsatz sowie ihrem potenziellen Umsatz- und Gewinnsteigerungspotenzial orientieren. Unternehmen mit hohem Umsatz sowie Umsatz- und Gewinnsteigerungspotenzial werden dabei übergewichtet. Vorgesehen ist ein moderat häufiger Handel (ca. 25 Trades p.a.) der ausgewählten, geringen Zahl an Positionen im wikifolio (ca. 5-15). Da es möglicherweise lange dauern könnte, bis sich der durch Digitalisierung angestoßene Wandel vollständig niederschlägt, ist auch eine ausgesprochen lange (mehrjährige) Haltedauer der ausgewählten Unternehmen vorgesehen. Die Aktienauswahl soll grundsätzlich durch fundamentale Analyse erfolgen.

Date created 09/11/2022