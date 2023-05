4D Saisonale Handelsstrategien

Trading Idea

Das Portfolio fasst alle saisonale Handelsstrategien zusammen, die verschiedene Umschichtungszeitpunkte und Aktienmärkte zusammen. Handelsstrategien, die die Börsenweisheit "Sell in May and go away but remember to come Back on Halloween" mit Aktien, Aktienfonds, ETFs oder Anlagezertifikate umsetzten und von Mai bis Halloween in Anleihen, Anleihenfonds, ETFs oder Zertifikaten investiert sind. Dazu kommen Handelsstrategien, die Sell in July umsetzten, da diese Strategie in Langzeitstudien erfolgreicher war, sowie saisonale Handelsstrategien, die flexibel zwischen Herbst und Sommer aus bzw. einsteigen können.

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WF004DSAIS Date created 05/16/2023 Index level -