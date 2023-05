Crisis-Resistant Growth Fund

Trading Idea

Meine Strategie basiert auf der Annahme, dass Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, auf lange Sicht an Wert gewinnen werden. Ich werde nach Aktien suchen, die ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis und eine hohe Dividendenrendite aufweisen. Eine solche Auswahl von Aktien bietet ein gewisses Maß an Sicherheit, da sie aufgrund ihrer fundamentalen Daten unterbewertet sind und auf lange Sicht wahrscheinlich an Wert gewinnen werden. Um das Portfolio zu diversifizieren, werde ich auch in krisensichere Aktien und ETFs investieren. Diese Investments bieten einen gewissen Schutz vor volatilen Märkten, da sie in der Regel stabilere Kursverläufe aufweisen als andere Aktien. Meine Auswahl von krisensicheren Aktien und ETFs wird auf Unternehmen und Branchen fokussiert sein, die widerstandsfähig gegen konjunkturelle Schwankungen sind. Zusätzlich werde ich täglich den Weltmarkt im Blick behalten und dementsprechend handeln. So kann ich schnell auf Veränderungen in den globalen Wirtschaftsbedingungen reagieren und mein Portfolio entsprechend anpassen. Ein solches Vorgehen erfordert eine ständige Überwachung und Anpassung des Portfolios, um sicherzustellen, dass es den aktuellen Markttrends entspricht. Insgesamt wird meine Handelsstrategie darauf abzielen, ein ausgewogenes Portfolio aus günstigen Aktien, krisensicheren Aktien und ETFs zu schaffen. Durch den täglichen Blick auf den Weltmarkt und eine ständige Überwachung des Portfolios werde ich in der Lage sein, schnell auf Veränderungen in den globalen Wirtschaftsbedingungen zu reagieren und mein Portfolio entsprechend anzupassen.

Master data Symbol WF00HEFTIG Date created 02/01/2023 Index level - High watermark 102.5