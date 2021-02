Trading Idea

WIX 10 - der Wikifolio Index

Im Rahmen dieses Wikifolios und durch den Vergleich mit andereren Wikifolio Indizes soll folgende Hypothese auf ihre Richtigkeit überprüft werden:

"Je höher das investierte Kapital eines Wikifolios ist, desto höher ist auch sein zu erwartender durchschnittlicher Return."



Zu diesem Zweck soll in diesem Dach Wikifolio das Kapital auf die 10 Titel mit dem höchsten investierten Kapital aufgeteilt werden. Dach Wikifolios und Medien Wikifolios sollen hierbei ausgeschlossen werden.

Ein Rebalancing der 10 Titel soll jeweils am Anfang jedes Halbjahres durchgeführt werden. Des weiteren soll die Anlagestruktur jeweils immer am Ende des Monats überprüft und angepasst werden, sofern die enthaltenen Titel nicht mehr den Kriterien entsprechen.



Kriterien für die Aufnahme in das Dach Wikifolio:

1] Das Wikifolio gehört zu den 10 Wikifolios mit dem meisten investierten Kapital

2] Das Wikifolio ist kein Dach Wikifolio und kein Medien Wikifolio



Zum Vergleich wurden Wikifolio Indizes mit verschiedner Anzahl an enthaltenen Titeln auf ihre Performance in der Vergangenheit verglichen. Obwohl die Beschränkung auf 8 Titeln das in die Vergangenheit gerichtete Risiko verringern würde und eine Begrenzung auf 5 Titel die Vergangene Performance stark erhöhen würde sagt dies natürlich nichts über die in die Zukunft gerichteten Parameter aus und ist deshalb nur zu Vergleichszwecken geeignet.



Ziel ist es nach einer bestimmten Zeit annahmen darüber zu treffen, welche Anzahl an Titeln in einem Index dieser Art zum besten Chance-Risiko Verhältnis und welche Anzahl zum höchsten Return führt.



Anlage Horizont: überwiegend langfristig show more

This content is not available in the current language.