3x LETF USA Hedged

Trading Idea

Ein "europäisches HFEA Portfolio" (Hedgefundies Excellent Adventure), umgesetzt mit in Europa erhältlichen Produkten, mit dem Ziel einer möglichst ähnlichen Performance zu der US-Variante. Hierbei werden gehebelte US Indizes mit US Staatsanleihen gehedged, beides mit einem Hebel von 3.

Dies geschieht hier mithilfe von ETPs auf die jeweiligen Indizes (Nasdaq 100 und S&P 500) und eines Knock-Out Zertifikats auf 30 jährige US Staatsanleihen.



Das Rebalancing erfolgt quartalsweise mit Ziel einer 55/45 Aktien/Anleihen Gewichtung. Gewichtung kann variiren abhängig vom genutzten Hebel bei den Treasuries, ziel ist es jedoch einen 45% Anteil mit 3x Hebel nicht zu unterschreiten.



"Warum das Wikifolio und nicht einfach das Ganze selber bei einem Broker meiner Wahl durchführen?"

->Steueraufkommen durch Rebalancing. In Deutschland würde jedes Mal die Kapitalertragssteuer fällig werden, was über größere Zeiträume einen enormen Renditeverlust aufgrund des verringerten Zinseszinseffekts bedeuten kann. Mit Hilfe des Wikifolios fallen diese Kosten weg, ganz zu schweigen von andernfalls anfallenden Transaktionskosten beim Rebalancing. show more

