Trends Zukunft und mehr

Trading Idea

Die Handelsidee in diesem Wikifolio ist eine Mischung aus Aktien, ETF, Optionsscheinen, Zertifikaten so zu kombinieren, wie ich es für angebracht halte. Es können grundsätzlich sämtliche Finanzprodukte zu jederzeit gehandelt werden. Mein persönliches Ziel ist es, durch die Kombination eine deutliche Outperformance gegenüber dem S&P 500 zu erreichen. Ob es mir auch in Zukunft gelingen wird, kann ich natürlich nicht versprechen.



Versprechen hingegen kann ich, dass ich hoch motiviert bin, dieses Ziel zu erreichen, weswegen ich auch eine Performancegebühr von 15 % als absolut gerechtfertigt halte. Denn aus meiner Sicht bringt es niemandem etwas, wenn die Performancegebühr nur 5 % beträgt und dadurch die Motivation fehlt, sein Bestes zu geben.



Der Anlagehorizont in diesem Portfolio wird grundsätzlich mittelfristig bis langfristig sein, trotzdem kann es jederzeit vorkommen, dass es auch Daytrades gibt. Eine möglichst große Flexibilität ist mir persönlich sehr wichtig, um jederzeit auf sämtliche Situationen reagieren zu können. Aus diesem Grund habe ich mich auch dazu entschieden, hier keine Angaben darüber zu machen, worauf ich achte, oder wonach ich handele, denn die Handelsidee kann ich später nicht mehr anpassen und ich bin gezwungen, mich an diese Handelsidee zu halten. Stellen Sie sich einmal vor, ich würde in Zukunft neue Erkenntnisse erlangen, die meine Strategie grundsätzlich verbessern würden, dürfte diese jedoch nicht einsetzen, da die Handelsidee etwas anderes beschreibt.



Meine Handelsstrategie ist der Handel nach meinen Erfahrungen und Ideen und Markteinschätzungen. Komme ich zu neuen Erkenntnissen, dürfen diese jederzeit eingesetzt werden. show more

This content is not available in the current language.