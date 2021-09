Trading Idea

Die Blockchain wird von mir als die wichtigste Entwicklung der vernetzen und digitalen Welt nach dem Internet selbst betrachtet.



Bekannt wird und wurde die Blockchain mit und durch den Bitcoin. Blockchain kann jedoch weitaus mehr als Zahlungen abwickeln. Dezentralität und Konsensverfahren werden die zukünftige Grundlage aller autonomen machinellen Kommunikation darstellen. Das Internet der Dinge wird verlässliche Netzwerke genau so nutzen wie autonome AGI.



Smart Contracts sind ein erster Schritt in diese Richtung auf einem Weg den wir gerade erst beginnen zu beschreiten.



Meiner Überzeugung nach kann das Potenzial künstlicher Intelligenz nur zum Wohle von Mensch und Natur als auch für nachhaltige Entwicklungen nutzbar werden, wenn zugleich Blockchain Lösungen ihr volles Potential entwickeln.



Dieses Wikifolio möchte daher Entwicklungen im Bereich der Blockchain abbilden und Trends erkennen.

Kryptowährungen sind davon ein Teil, jedoch handelt es sich nicht um ein reines "Krypto" Portfolio.



Blockchain bietet neben ihrer Relevanz für technischen Fortschritt in Produktion und Alltag auch ein enormes Gewinnpotential, da wir meiner Meinung nach gerade erst am Anfang einer explosiven Entwicklung stehen.



Aufgrund der teilweise hohen Volatilität im Kryptobereich betrachtet dieses Wikifolio insbesondere fundamentale Überlegungen und weniger stark Chartdynamiken wie das meine anderen Wikifolios tun.



Wage Against The Machines! show more

This content is not available in the current language.