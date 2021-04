Financial Evolution

Trading Idea

Das Finanzsystem unserer Welt steht im Wandel der Zeit - was aber klar ist:

der Mensch treibt seit jeher Handel - früher vermehrt mit Gold und Silber, heute wickelt man seine Finanzgeschäfte eher über Banken und Versicherungen ab oder nutzt bereits moderne Methoden mancher Fintech Unternehmen nutzt oder wer am neusten Stand sein möchte setzt sogar die Blockchain ein.



Die Handelsidee dieses Wikifolio ist es nun, von einer breiten Mischung aus diesem Spektrum zu profitieren, dass soll über folgende Wege geschehen:



1.) Investition in Bankinstitute und Versicherer, die in vielen Fällen gute Dividendenzahler sind



2.) Investition in innovative FinTech Unternehmen die Wachstums-Chancen bieten



3.) Investionen über physisch besicherte ETFs oder ETPs in Wertspeicher wie Gold, Silber und Bitcoin



4.) Investion in Dezentrale Finanzsysteme (DeFi), z.B. durch Beimischung von Wertpapieren die den Wert von Ethereum und Polkadot tracken



Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend langfristig sein und es soll zur Gänze auf Hebelprodukte verzichtet werden. show more

