Investiertes Kapital

Trading Idea

Es wird in fünf Wikifolios investiert. Sortiert nach investiertem Kapital.

Die Rangliste wird etwa wöchentlich überprüft.

In jedes Wikifolio wird mit ca zwanzigtausend Euro investiert.

In einigen der Zertifikate bin ich selber investiert.

show more

This content is not available in the current language.