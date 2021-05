Fintech Insurtech Innovation

Trading Idea

"Bitte werfen Sie eine Münze ein!"



Big Data, künstliche Intelligenz, verbesserte Nutzerfreundlichkeit, Demokratisierung in der Wissensbildung von Anlage- und Vermögensstrategien können zu immer mehr Disruption des Finanzsektors führen. Investiert werden soll in meiner Meinung nach aufstrebende, führende, sowie technologisch starke Finanztechnologie-Unternehmen, die im Segment Bezahllösung, Versicherung, Kredit, Krypto-Währung und ähnliche Geschäftsfelder aktiv sind.



AKTIVER WIKIFOLIO ANSATZ:

Dieser wikifolio soll regelmäßig überprüft und die Unternehmen stetig bewertet werden mittels fundamentaler Analyse. Es soll ausschließlich in Einzelaktien investiert werden. Dabei sollen einzelne Unternehmen stärker gewichtet werden, bei denen das Geschäftsmodell aus meiner Sicht aussichtsreicher erscheint.



Auch Neukäufe können getätigt werden mittels fundamentaler oder technischer Analyse und falls meiner Meinung nach neue spannende Unternehmen in diesem Segment an den Markt kommen oder Verkäufe falls sich bei den Unternehmen die Geschäftsaussichten deutlich verschlechtern.



Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. show more

