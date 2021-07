The Journey Investments

Trading Idea

In diesem wikifolio soll grundsätzlich in Unternehmen investiert werden, die aus Industrie- und Schwellenländer stammen. Darüberhinaus investiert dieses wikifolio jedoch auch in Anleihen-ETFs und ETCs. Die Unternehmen sollen hauptsächlich durch fundamentale Analyse gewählt werden. Hier sollen insbesondere Indikatoren wie Gewinnwachstum und Gewinnstabilität zur Anwendung kommen. show more

This content is not available in the current language.