Risk Rotation beats SPY

Ziel: Die Performance des S&P500 über einen längeren Zeitraum zu schlagen, während gleichzeitig die Drawdowns geringer ausfallen sollen. Methode: Risk On / Risk Off Rotation zwischen 2xSP500, SP500 und XLU (SP500 Utilities sector) Signale: Lumber/Gold Ratio, Utilities/SPY Ratio, 200 Day Moving Average. Sidenotes: Es soll kein Cash gehalten werden, sondern nach Möglichkeit immer voll investiert werden. Die Rotation Trades sollen nach Möglichkeit maximal einmal pro Woche am Montag gemacht werden. Laut den Backtests, könnte meine Strategie den S&P500 über einen längeren Zeitraum outperformen. Deswegen ist das Wichtigste sich strikt an die Strategie zu halten. Disclaimer: Es wird Drawdowns in dieser Strategie geben, manchmal wird die Benchmark underperformed werden, und manche Signale werden mich in der einen Woche in Risk Off schicken und in der nächsten wieder in Risk On. Diese Whipsaws und Drawdowns gehören zum Spiel mit dazu. Die Strategie basiert auf Research Papern von Michael Gayed Jr., diese beschäftigen sich isoliert mit Asset Relations die Prediction Ability für Risk ON/OFF Assets haben. Für meine Umsetzung, habe ich mir 3 Signale herausgegriffen und meine eigene Interpretation von Risk ON/OFF gemacht, auch die Signale interpretiere ich selbst, und nicht immer wie von Michael Gayed in der Research beschrieben, aber nach einem möglichst objektiven Prozess.