Katzenstein

Trading Idea

Ein kleines Portfolio mit wenigen verschiedenen Aktien die mittel bis langfristig angelegt werden.

Zwischenzeitlicher Erfolg wird zelebriert, aber grundsätzlich gilt Buy and Hold. Mit 2/3 verschiedenen geplanten Nachkaufen bei Dips, weswegen das Cash noch auf der Seite liegt.



Ich arbeite nicht nur mit Technischen Daten mir geht es auch viel um die Vision eines Unternehmens und inwiefern es ein Problem löst oder seim Beittsg zur Gesellschaft leistet.

Viele dieser Unternehmen interessieren mich persönlich sehr, ich bin in diese auch mit meinem Echtgeld investiert.

Hier würde keine Aktie stehen die ich nicht in das Portfolio meiner Mutter machen würde.

In diesem Sinne viel Erfolg. show more

