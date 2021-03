Value Investing Small & Mid Caps

Trading Idea

Aufgrund der relativ kleinen Unternehmensgröße von Small & Mid Caps erscheinen diese oft nicht auf dem Radar größerer Investoren. In diesem Bereich lassen sich daher noch unterbewertete Werte mit interessante Geschäftsmodellen finden.



Vor diesem Hintergrund umfasst dieses Wikifolio Nebenwerte mit Geschäftsmodellen und Produkten, die den Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil sichern und langfristiges Wachstum versprechen. Des Weiteren sollte eine zukunftsorientierte Strategie und Vision des Managements vorliegen, welche auf ein langfristiges Umsatzwachstum abzielt. Es werden nur Nebenwerte in dieses Wikifolio aufgenommen, wenn diese eine stabile finanzielle Struktur aufweisen können. Hierbei ist es wichtig, dass der Verschuldungsgrad nicht zu hoch ist, die Unternehmen eine solide Eigenkapitalquote haben und eine hohe Profitabilität aufweisen können. Durch positive Cash-Flows, ein stetiges Umsatzwachstum und eine hohe Profitabilität können die Unternehmen in diesem Wikifolio kontinuierlich in die Zukunft ihres Unternehmens investieren.



Dieses Wikifolio wird auf einige wenige Werte setzen, die diesen Bedingungen entsprechen. Durch die relativ kleine Unternehmensgröße der Unternehmen, ihrer soliden finanziellen Struktur und Geschäftsmodelle mit Wettbewerbsvorteil erwarte ich ein langfristig stabiles Wachstum.

show more

This content is not available in the current language.