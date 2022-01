MIB_Metaverse_Web3.0

Trading Idea

Mit diesem Musterdepot wird in den Trend und die Entwicklung des Metaversum und dem damit verbundenen Web 3.0 investiert. Als Metaversum wird eine virtuelle Welt der Zukunft bezeichnet. Nicht nur Meta (Facebook) sondern auch andere Big Player entwickeln jeweils eine eigene virtuelle Welt für Milliarden von Menschen. Dazu wird einerseits neue Hardware entwickelt, es entstehen aber auch gigantische neue Geschäftsmodelle, Marktplätze, Werbeplattformen und so weiter.

Mit diesen Investitionen wird in die gesamte sich gerade aufbauende Branche investiert. Dazu gehören Software-, Chip-, Handel- und SocialMedia-Industrien, sowie auch Blockchain-und andere Technologien, die im Meta-Kontext stehen und langfristig von dieser Entwicklung profitieren könnten.

Das Anlageuniversum sind vorwiegend Aktien mit einer langfristigen Anlagestrategie.

