Tranquility

Trading Idea

Entscheidungen werden auf Grundlage von technischer- , Fundamentaler und Sozialer Analysen (Social Information Arbitrage) getroffen.

TA - Da Time Series momentum in den letzten Dekaden an Nützlichkeit verloren hat, gehe ich bei der technischen Analyse wieder back to the roots und nutz Edwards und Magee's Weisheiten. Never change a running system.

FA - Von Makroökonomischen Perspektiven bis hin zu Einzelanalysen unterschiedlicher Unternehmen nutze ich hier alles.

SA - Laut Schwager die sogenannte 3. Analysemethode, bekannt geworden durch Chris Camillo, nutze ich um Soziale Trends zu finden, die einen Kulturweiten Einfluss haben könnten.



Anlageuniversum: Von Aktien, über Commodities bis hin zu Bitcoin bin ich bereit, wenn die Zahlen stimmen, in vielversprechende Produkte zu investieren. show more

This content is not available in the current language.