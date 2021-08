Umweltfreundliches Investment

Trading Idea

Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereich Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Das wikifolio soll NICHT nach den ESG Kriterien investieren, wie es bereits viele tun. Ich möchte mich hier ausschließlich dem "E" (Environmental) - also dem Umweltaspekt widmen.

Investiert werden soll in Unternehmen welche großen Wert auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Verwendung von Rohstoffen setzen. Ebenso in Unternehmen welche sich aktiv mit diesem Thema beschäftigen, sei es im Bereich Forschung, Entwicklung, Produktion, Müllaufbereitung, CO2 Reduktion, Energiegewinnung etc.

Neben Aktien können auch ETF gehalten werden.

Die Investitionen sollen überwiegen langfristig gehalten werden. show more

