Anlagefokus in ETF und Fonds

Trading Idea

Das wikifolio soll Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen mit Ausrichtung auf Makrotrends und kontinuierliches, langfristiges Wachstum. Ziel ist die Identifizierung von dynamischen ETFs und Fonds in innovativen, technologischen Sektoren zur Erreichung von überdurchschnittlichen Kursgewinnen.



- Jährliches Anlageziel: mindestens +5% über MSCI World

- Das Portfolio soll ausschließlich aus dynamischen ETFs und Fonds mit Blick auf Wachstum und Transaktionskosten

- Investmentstil: dynamisches Growth / Wachstum (keine Dividendenstrategie)

- Geografische Ausrichtung: global mit Fokus auf Europa, Nordamerika und Asien

- Branchenfokus: keine besondere Eingrenzung. Zukunftstechnologien und Distanz zu Old Economies wie Versicherungen, Banken, etc.

-Zielgruppe: regelmäßige Anleger mit Bereitschaft für Chancen auch gewisse Schwankungsrisiken einzugehen jedoch langfristig an positive Kursentwicklungen glauben. Geduld mit gesunder Risikostreuung und dem Ziel der dynamischen Altersvorsorge

- Anlagehorizont: auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt - long, buy & hold, kein day/week trading geplant

- Auswahlkriterien: Fundamentalanalyse, technische Analyse, News, Trends, Geschäftsberichte (quartalsweise, jährlich)

- Quellen: Abonnent bei Trader Fox, Börse Online und Focus Money + Tagespresse, Handelsblatt, etc. show more

