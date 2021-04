Solid in future trends

Trading Idea

Das wikifolio soll einen Buy-and-Hold-Ansatz bzw. eine mittel- bis langfristig orientierte Geldanlage verfolgen. Das Geschäftsmodell und die Finanzkennzahlen der Einzelpositionen sollen regelmäßig überprüft werden. Das wikifolio soll demnach aktiv geführt werden und beabsichtigt eine fundamental getriebene Trendstrategie.

Investitionen in Aktiengesellschaften werden bevorzugt, die sich meiner Meinung nach in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal befinden und ein besonderes und zukunftsorientiertes Geschäftsmodell aus dem Technologiesektor aufweisen.

Durch Investitionen in verschiedenste Technologiesektoren soll das wikifolio diversifiziert und Wertschwankungen abfangen werden.

Der faire Wert einer Aktie soll mittels der Analyse der Bilanz, Wachstumschancen, Innovationskraft und Marktposition bestimmt bzw. abgeschätzt werden.



Gemäß meiner Einschätzung gelten folgende Investitions-Voraussetzungen:

Die Aktiengesellschaft hat eine Marktkapitalisierung von mindestens 50 Mrd. $

Die Aktiengesellschaft hat ein einfaches, nachvollziehbares und verständliches Geschäftsmodell.

Die Aktiengesellschaft soll ein stabilen Geschäftsverlauf oder ein kontinuierliches, stabiles Gewinn- oder Umsatzwachstum aufweisen.

Die Aktiengesellschaft soll in der Regel kein Zykliker sein.

Die Aktiengesellschaft soll eine hohe finanzielle Stabilität aufweisen.

Das Investment hat, aus meiner Sicht, eine sehr hohe absehbare Renditechance. show more

