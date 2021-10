Bitcoin Whale Watching

Trading Idea

Dieses wikifolio soll möglichst auf langfristiges Wachstum durch ein Bitcoin-Investment ausgerichtet sein. Mithilfe von Onchain Analysen sowie TA ist es das Ziel an dem potentiellen Bitcoin-Adoption und dessen Preisfindung zu partizipieren. Es sollen regelmäßig die allgemeine Informatoinen der Blockchain ausgewertet werden. Hierzu zählen:



BTC Balance on Exchanges

Profit-Loss-Ratio

Realized Hodl-Ratio

Spend-Output-Age-Bands

Miner Unspent Supply

Hashrate



Diese Daten sollen dann mithilfe von Fibonacchi Levels und dem Stock-to-Flow Modell in Kontext gesetzt und bewertet werden. Je nach Situation und Wahrscheinlichkeit wird in BTC inverstiert oder Gewinne realisiert.

