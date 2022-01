Simple rotation - Leveraged

Trading Idea

Diese einfach gestaltete Strategie investiert auf monatlicher Basis in den am besten performenden Wert aus einer klein gehaltenen Liste von Anlageklassen. Eine Neubewertung findet zu jedem Monatsende statt. Es werden maximal zwei unterschiedliche Werte gleichzeitig gehalten. Falls möglich, wird in gehebelte ETF oder Zertifikate investiert. show more

This content is not available in the current language.