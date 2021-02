Trading Idea

In diesem Depot investiere ich in Zukunftstechnologien/Wachstumswerte (AI, Clean-Energy, Software, etc.).



Der Schwerpunkt liegt auf Growth-Werten, von denen ich ein starkes Umsatzwachstum erwarte.

Ich werde mich aber nicht nur auf kleine Wachstumswerte beschränken, beispielsweise auch größere E-Commerce-Unternehmen passen in dieses Wikifolio. show more

