Rocket2_electrified

Mit diesem wikifolio sollte überwiegend in Werte wie seltene Erden, Edelmetalle, Bergbauunternehmen, Rohstoffe für Batterien, Batterieproduzenten/Technologielieferanten und das Recycling von Batterien investiert werden. Angelegt sollte primär in Unternehmen in Europa, Amerika und Australien werden. Sollten sich Chancen in anderen Ländern ergeben, so könnte auch dort investiert werden.

Ein langfristiges Halten der Positionen wird angestrebt. Zur Gewinnmitnahme und/oder zur Eingrenzung von möglichen Verlusten können einzelne Positionen verkleinert und/oder veräußert werden.

