International Value Investing

Trading Idea

In diesem Portfolio soll vorwiegend im Sinne der Value-Strategie investiert werden. Diese besagt, dass jedes Unternehmen einen fairen Wert hat, der sich anhand verschiedener Faktoren, wie Gewinn, Buchwert, Schulden, Wachstum etc. berechnen lässt. Der Erfolg einer langfristigen Investment-Strategie liegt darin, diesen Wert zu kennen und nur Anteile von Unternehmen zu erwerben, deren Marktpreis erheblich unter ihrem fairen Wert liegt.



Zusätzlich können Börsenstrategien angewendet werden, die sich über Jahrzehnte als ausgesprochen profitabel erwiesen haben. Hierzu zählen u. a. die Multi-Asset-Timing-Methode von Mabene Faber und das Magic Formula Investing nach Joel Greenblatt.



Die Kombination dieser Methoden ermöglicht ein kontinuierliches Wachstum des Portfolios bei gleichzeitig geringer Volatilität.



Die Haltedauer einzelner Wertpapiere richtet sich in erster Linie danach, wie sich die Kennzahlen und der Marktpreis von Unternehmen bzw. Indizes ändern und liegt je nach Strategie für gewöhnlich zwischen einigen Monaten und mehreren Jahren.



Je nach aktueller Wirtschafts- und Börsenlage schwanken die Ertragschancen von Aktien teils erheblich bzw. ist eine größere oder kleiner Anzahl an Unternehmen zu einem attraktiven Preis erhältlich. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, kann der Anteil von Aktien und ETF im Portfolio zwischen 60 und 100 % betragen. Zusätzlich kann in Edelmetalle, Anleihen, Kryptowährung etc. investiert oder Cash gehalten werden. show more

