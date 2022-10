Wikis mit Rising Star

Trading Idea

Qualität: Es sollte eine Auswahl von Wikifolios erfolgen, die Anforderungen gemäß "Rising Star" Qualität im Sinne der Qualitätskriterien erfüllen. Diversifikation: Es sollte eine Diversifikation durch die Streuung auf mehrere Wikifolios erfolgen und durch das Variieren des Cashanteils. Risiko: Es sollte möglich sein sowohl Wikifolios mit als auch ohne Hebelprodukte auszuwählen, dabei aber nach Möglichkeit relativ ausgewogen. Märkte: Die einzelnen Wikifolios sollten auf der einen Seite in speziellen / beliebigen Märkten oder Produkten aktiv sein dürfen, auf der anderen Seite aber soll der Wikifolio - Mix als Ganzes dann aber nach Möglichkeit relativ ausgewogen sein. Aufnahmekriterium: Für die Aufnahme sollte das Qualitätskriterium Rising Star gemäß der Wikifolio Suchmaschine erfüllt sein. Haltedauern: Die Haltedauern sollten in der Regel eher mittelfristig bis langfristig sein, also eher Monate oder Jahre. Angestrebt sollte eine Haltedauer sein, die so lang ist, wie das "Rising Star" Kriterium erfüllt ist.

Master data Symbol WF37910513 Date created 09/29/2022 Index level -