Exploration und Royalty

Trading Idea

Explorationsunternehmen, Royalty & Streaming



1. In diesem wikifolio wird in Explorations- und Junior-Minenwerte mit Schwerpunkt auf Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium) investiert, auch Unternehmen mit anderen Rohstoffen wie zum Beispiel Nickel, Kupfer, Zink, Eisenerz, Lithium, Vanadium, Mangan, Mineralsand, können berücksichtigt werden.

2. In diesem wikifolio wird in Unternehmen investiert die mindestens eine Royalty oder einen Stream auf Gold, Silber oder andere Rohstoffe halten, oder die eine Beteiligung an einem Royalty & Streaming Unternehmen haben.



Zur Auswahl der Aktien werden Informationen im Internet und Presentationen von den Unternehmen genutzt.



Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig ausgerichtet sein.

Mit den Aktien kann aktiv gehandelt werden um die Performance zu verbessern. Das wikifolio kann zwischen 0 und 100% Prozent investiert sein.



