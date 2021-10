NWA Future Invest

Trading Idea

In dieses wikifolio sollen überwiegend wachstumsstarke Nebenwerte sowie nach meinem Empfinden fundamental unterbewertete Standardwerte aufgenommen werden, die sich in einem stabilen Aufwärtstrend oder in einer charttechnischen Ausbruchssituation befinden. Neben der Fundamentalanalyse und grundlegender Charttechnik liegt der Fokus im Besonderen auf Empfehlungen von Börsenbriefen und -zeitschriften.



Durch die Fokussierung auf ein ausgewogenes Chance Risiko Verhältnis wird angestrebt, von steigenden Gesamtmärkten überdurchschnittlich zu partizipieren und auftretende Schwächephasen konsequent durch antizyklisches Verhalten auszunutzen.



Das Anlageuniversum umfasst Aktien, ETFs, Anlagezertifikate und Hebelprodukte aller Branchen und Kontinente, wobei Hebelprodukte vornehmlich zur Risikoabsicherung in volatilen Marktphasen eingesetzt werden. So soll, auch in herausfordernderen Marktphasen, ein kontinuierliches Wachstum bei geringer Schwankungsbreite erzielt werden.



Zudem soll zur Risikominimierung die Gewichtung von Einzelaktien zwanzig Prozent nicht übersteigen und ein kurz- bis mittelfristiger Anlagezeitraum angestrebt werden. show more

