Aktienimpuls Zukunftschancen

Trading Idea

In diesem Wikifolio soll in Aktien investiert werden, die in Themenbereichen angesiedelt sind, welche eine wichtige Rolle für die Zukunft spielen. Um aufstrebende Märkte abzudecken, ist die Möglichkeit gegeben in spezifische ETFs zu investieren.



Die Investition in ein bestimmtes Unternehmen geht mit einer tiefergehende Analyse einher, welche auf meinen Kanälen eigensehen werden kann. Das Wikifolio und die einzelnen Positionen haben dabei langfristigen Charakter. Die Zusammensetzung des Portfolios wird fortwährend kontrolliert und nach eigenem Ermessen neugewichtet. show more

This content is not available in the current language.