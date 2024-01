Aktien oder Gold

Trading Idea

Grundsätzlich soll nur in ETF's und nicht in Einzelwerte investiert werden. Mittels einem Aktien-Gold-Ratio soll ermittelt werden, ob Aktien im Vergleich zu Gold eher teuer oder günstig sind. Investitionen in ETF's auf Aktienindizes oder Gold (resp. andere Edelmetalle) sollen in der Regel den Hauptteil ausmachen. Wobei die Investitionsquote in jede Anlageklasse theoretisch 0 bis 100% betragen kann. Die Anlageentscheidungen sollen in der Regel auf dem Aktien-Gold-Indikator basieren. Das Timing für Ein- und Ausstieg erfolgt in der Regel mittels technischer Indikatoren wie MACD, RSI und einem adaptiven gleitenden Durchschnitt. Der Anlagehorizont soll eher mittel- bis langfristig (Monate bis Jahre) sein. Trotzdem können auch einmal kurzfristigere Trades getätigt werden. In der Regel soll eine angemessene Cash-Reserve nur in Ausnahmefällen gehalten werden.

Master data Symbol WFAKTOGOLD Date created 01/10/2024 Index level - High watermark 100.0