Alpha Green

Trading Idea

In diesem Wikifolio werden nur Aktien von Unternehmen gehandelt deren Geschäftsmodell aktiv dazu beitragen das Ziel der Zero CO2 netto Emissionen bis ins Jahr 2050 zu erreichen.



Dies beinhaltet folgende Technologien:



- Regenerative Stromproduktion

- CO2-freie Wasserstoffproduktion

- Stromspeicherung

- Moderne Biokrafstoffe

- Synthetische Krafstoffe

- CO2-neutraler Zement

- CO2-neutraler Stahl

- Fleisch und Milchprodukte auf Pflanzen und Zellbasis

- CO2 neutraler Dünger

- CO2 Abscheidung

- Dürre und hochwassertolerante Nutzpflanzen



Green Transformation Leaders

Substanzstarke, etablierte Unternehmen, die einen sehr hohen Reifegrad erreicht haben und dabei sind, sich von der Konkurrenz abzusetzen und ihre Branche zu dominieren.



Green Business Leaders

Oftmals noch junge Firmen aus dem Carbon Zero Zeitalter, die ihre Industrie mit ganz neuen Geschäftsmodellen entscheidend verändern.



Carbon Zero Enablers

Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen den grünen Wandel erst ermöglichen. Gemeint sind die Schaufelhersteller im Goldrausch. show more

