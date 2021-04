AUTONOME TECHNIK und ROBOTIK

Trading Idea

Da es in Deutschland und Teilen Europas nur über äußerst komplizierte Wege möglich ist in die in Amerika gelisteten ARK-Indizes zu investieren, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht diese auf Basis aller offen liegenden Daten detailliert nachzubilden. Damit biete ich die Möglichkeit an, von den mit sehr hoher Nachfrage erworbenen ETF´s mitzupartizipieren und zusätzlich sich noch die doch teilweise moderaten Managementgebühren zu sparen.



Der Wikifolio konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologische Verbesserungen und Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung, unter anderem in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung, Materialien und Transport. Die am Wikifolio beteiligten Unternehmen können entwickeln, produzieren oder ermöglichen:

- Autonomes Transportwesen

- Robotik und Automatisierung

- 3D-Druck

- Energiespeicherung

- Erforschung des Weltraums



Ps: Da einige der im Indizes enthalten Titel noch nicht über L&S gehandelt werden können, wird der dafür normal aufkommende Cash-Anteil in den ARK Autonomous Technology & Robotics ETF direkt investiert. Der Grund warum ich nicht direkt zu 100% in den dafür schon vorgesehen ETF investiere, ist um einen gewissen Handlungsfreiraum zu haben um bei größeren Einbrüche einzelner Titel entgegenwirken zu können. show more

This content is not available in the current language.