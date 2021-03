Anti Poverty and War

Trading Idea

Ziel ist es, Aktien aussichtsreicher Unternehmen erwerben, deren Produkte einen wichtigen Beitrag zu einer Reduzierung der weltweiten Armut und Kriege leisten.

Die Produkte der investierten Unternehmen ermöglichen die Bewässerung von Feldern in trockenen Gegenden (z.B. Afrika), Helfen bei der Energieversorgung in entlegenden Gegenden oder bieten Möglichkeiten zur Abwehr von Angriffen (sowohl konventionalle Angriffe als auch auf IT Systeme).

Gleichzeitig soll eine Überrendite erzielt werden. Dazu sollen deutsche und internationele Aktien gehandelt werden. Hierbei wird insbesondere auf die Chance- und Risikorelation Wert gelegt. Das Investment ist langfristig ausgelegt. show more

