Kapitaleffiziente Nebenwerte

In diesem Wikifolio soll primär in europäische Nebenwerte investiert werden.

Der Handelsidee und meinem Denken liegen vor allem die von Buffett verfeinerten Prinzipien Graham's zugrunde. Kurz umrissen heißt das primär, dass nur in Unternehmen innerhalb meines eng abgesteckten Kompetenzbereichs investiert werden soll, die ich vollends verstehe. Neben qualitativen Faktoren (Integrität des Managements, aktionärsfreundlicher Kapitaleinsatz des Unternehmens und Wettbewerbsvorteil des Unternehmens in der Branche) spielt bei der Entscheidungsfindung vor allem der Preis eine entscheidende Rolle.

Entscheidendes Kriterium für die Investitionsentscheidung ist daher das Konzept der Sicherheitsmarge. Es soll nur in Unternehmen investiert werden, die signifikant unter dem von mir errechneten Wert des Eigenkapitals notieren. Diese Vorgehensweise soll bei der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit vor allem das Risiko dauerhafter Kapitalverluste minimieren. Da ich den Begriff Risiko nur mit dem dauerhaften Verlust von Kapital in einem Portfoliowert assoziiere, haben Marktschwankungen für mich psychologisch eine untergeordnete Bedeutung, wodurch ich mich deutlich wohler mit einem konzentrierten Portfolio fühle, dessen Portfoliounternehmen ich vollends verstehe und permanent begleiten kann.

Die Portfoliogröße wird sich daher vermutlich auf im Schnitt 8-20 Unternehmen belaufen, wobei in ein Unternehmen je nach meiner Einschätzung der Abweichung von innerem Wert und Aktienpreis auch bis zu 20% des Portfoliokapitals investiert werden können.

Da die beschriebenen Abweichungen zwischen Wert und Preis nur auftreten können, wenn sich der Markt nicht vollends effizient verhält, soll vor allem in kleinere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 2 Mrd. € investiert werden oder in Unternehmen, die aufgrund von Sondersituationen (z.B. Rechtsstreitigkeiten) vom Markt ineffizient bepreist sein könnten. show more

