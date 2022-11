Bulle und Baer ohne Hebel

Trading Idea

Die Handelsidee soll möglichst jeweils von Bullen- wie auch von Bärenmärkten profitieren. Mit Hilfe von Charttechnik soll nach festgelegten Kriterien geprüft werden, ob das Underlying sich in einem Bullen- bzw. Bärenmarkt befindet. Liegt m.E. ein Bullenmarkt vor, soll der entsprechende Anteil des wikifolios auf steigende Kurse investiert werden (mit z.B. ETF/ETP/Anlagezertifikaten). Es werden keine Hebelpapiere investiert. Dreht der Trend meines Erachtens in einen Bärenmarkt, was permanent mit den festgelegten charttechnischen Kriterien geprüft werden soll, soll die Position komplett verkauft oder sogar in ein Shortpapier (ohne Hebel) getauscht werden. So kann das wikifolio - je nach Verlauf - während eines Bärenmarktes ebenfalls Gewinne erzielen, jedoch mindestens die Verluste (gegenüber dem Underlying) stark verringern. Durch eine feste Systematik soll innerhalb eines "Bärenmarktes" eine schrittweise Reinvestition (long) durchgeführt werden. So sollen die niedrigeren Kurse genutzt werden, was v.a. in kurzen jedoch stärkeren Schwächephasen von Vorteil sein kann. Durch diese Vorgehensweise soll es pro Bärenmarkt möglichst zu einer Outperformance gegenüber dem "Investiertbleiben" kommen. Es kann in ETPs, ETFs, Fonds, Anlagezertifikate investiert werden. Anlagehorizont kurz- mittelfristig

Master data Symbol WFBUBINDIZ Date created 11/16/2022 Index level - High watermark 100.1