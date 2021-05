CopperPerformance

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen Aktien und Hebelprodukte gehandelt werden, die von der Entwicklung des Rohstoffes Kupfer profitieren sollen. Die Aktien können den Rohstoff abbauen, verarbeiten, vertreiben oder auf eine andere Art und Weise mit Kupfer Profite generieren. Hebelprodukte beziehen sich nur auf den Basiswert Kupfer und nicht auf dazugehörige Aktien.



Aktien sollen also hauptsächlich mittels fundamentaler Analyse (u.a. qualitativ & quantitativ) ausgewählt werden, mithilfe technischer Analyse (Trendanalyse und Fibonacci-Retracements) sollen gute Einstiege gefunden werden. Ebenfalls wichtig für Käufe/Verkäufe soll die aktuelle Stimmung sein, die am Markt herrscht. In besonderen Fällen kann auf Hebelprodukte gesetzt werden.



Der prozentuale Anteil der Hebelprodukte im Portfolio soll nicht größer als um die 30% werden. Sollte dieser Fall jedoch eintreffen, soll die Anzahl der Zertifikate zeitnah reduziert werden.



Die Anlagedauer soll überwiegend langfristig sein. In Ausnahmefällen kann es auch zu längeren Haltedauern kommen.



