Datenbanken und Big Data

Trading Idea

In diesem Wikifolio werden in zwei Trends des Big Data investiert.

Zum einen in den Trend, dass die Datenhaltung für Unternehmen mit der Digitalisierung rasant fortentwickelt wird. Demenstprechend wird langfristig in Unternehmen investiert, die einen Schwerpunkt im Datenbankbereich haben (SAP mit S4Hana, MongoDB, Elastic, Oracle).

Zum anderen in den Trend, dass die Analyse von Daten immer essentieller wird in jeglichen Bereichen der Ökonomie. Demenstprechend wird langfristig in Unternehmen investiert, die Datenanalysetools und Daten-getriebene Platformen anbieten (Cardlytics, Trade Desk, Opera)

Haltedauer ist auf einen Zeithorizont von drei Jahren angestrebt. show more

This content is not available in the current language.