US Evergreens

Trading Idea

Das Wikifolio orientiert sich an der akademischen Studie "Wealth Creation in the U.S. Public Stock Markets 1926 to 2019" von Hendrik Bessembinder an der Arizona State University. Diese untersuchte die langfristigen Renditen von Aktien im US-Aktienmarkt über einen Zeitraum von 94 Jahren. Die Studie zeigt, dass die langfristigen Renditen am Aktienmarkt sehr ungleich verteilt sind und dass die meisten Aktien während des untersuchten Zeitraums eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, während eine kleine Anzahl von Aktien einen Großteil des Gesamtergebnisses des Marktes ausmacht. In der Studie wurde festgestellt, dass nur 4% aller Aktien, die zwischen 1926 und 2019 im US-Aktienmarkt notiert waren, für den Großteil der Wertsteigerung des Gesamtmarktes verantwortlich waren. Insbesondere wurden mehr als die Hälfte der Renditen des US-Aktienmarktes in diesem Zeitraum durch die besten 25 Unternehmen erzielt. Die Studie identifizierte auch eine positive Korrelation zwischen der Größe eines Unternehmens und seiner Rendite, wobei größere Unternehmen in der Regel höhere Renditen aufweisen als kleinere Unternehmen. Darüber hinaus wurden Technologie- und Healthcare-Unternehmen als die besten Branchen identifiziert, die im Untersuchungszeitraum die höchsten Renditen erzielt haben. Diese Ergebnisse zeigen, dass es wichtig ist, bei der Zusammenstellung eines langfristig ausgerichteten Investment-Portfolios eine sorgfältige Auswahl von Aktien zu treffen und auf eine breite Diversifikation zu achten. Das Wikifolio ist nach dieser langfristigen Strategie ausgelegt, dennoch sollten Investoren berücksichtigen, dass historische Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.

Master data Symbol WFEVERGREE Date created 05/01/2023 Index level - High watermark 104.3