FIRE Lifestyle Community

Trading Idea

Die Investmentidee dieses Wikifolios ist es, in Unternehmen zu investieren, die für Leute der FIRE Community (Financially Independent/Retire Early) stehen mit Investments in vielen Branchen und sowohl Wachstumswerte als auch Divendenwerte enthält, wobei die Priorität auf Dividentiteln liegt.

Das Anlageuniversum soll in der Regel breit aufgestellt sein und aktiv diversifiziert werden und beinhaltet Aktien aus aller Welt. Es wird Wert gelegt auf eine Mischung von 80% Dividenden- und 20% Wachstumswerten.

Die Handelsidee verfolgt ausschließlich das Investment in Aktien und ETF`s. Einzelaktien oder Etf`s sollen dabei einen Portfolioanteil von 5% nicht überschreiten. Durch die zu erwartende Dividende sollen die vorhandenen Positionen aufgestockt werden.

Der Anlagehorizont soll vorwiegend auf langfristige Anlage ausgelegt sein.

Die Entscheidungsfindung beruht in der Regel auf einer Branchenanalyse, einer technischen Analyse anhand von Kerzencharts und aktuellen Branchennews. show more

